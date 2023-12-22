"مثل مقارنة مارادونا وبيليه".. بالوتيلي يختار الأفضل بين ميسي وكريستيانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث ماريو بالوتيلي لاعب الميلان السابق عن المقارنة الدائمة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ومن هو الأفضل بينهما.

وقال بالوتيلي في تصريحات نقلها موقع "Footballtalk": "من أجل مصلحة كرة القدم، من فضلك لا تقارن ميسي بالرقم 7 في مانشستر يونايتد "رونالدو" مرة أخرى".

وأضاف: "إذا كنا نتحدث إحصائيًا، فهما متماثلان، لكن باعتباري شخصًا لعب ضد كليهما، أستطيع أن أقول، في رأيي، ميسي خارج هذا العالم، لا يمكنك أبدا الحصول على لاعب أفضل منه".

وواصل: "من حيث الجودة، ميسي أفضل من الجميع، أنا مقتنع أنه إذا سألت أحد المدافعين عما إذا كان يفضل اللعب ضد ميسي أو رونالدو، فلن يكون لديهم أي شك، أترك الإحصائيات للصحفيين، لكن الأمر مثل مقارنة دييجو مارادونا وبيليه".

واختتم ماريو: "بيليه سجل أهدافا أكثر من مارادونا، لكن عندما يلمس مارادونا الكرة يكون شيئا آخر".

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