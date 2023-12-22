يتساوى مع راموس.. رقم قياسي جديد لمدافع الأهلي في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

سجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول في شباك أوراوا ريدز الياباني، في المباراة التي تجمع بينهما الآن لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

ووصل ياسر إبراهيم إلى الهدف الثالث له في كأس العالم للأندية، ليتساوي مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق، ويصبح ثاني أكثر مدافع تسجيلا للأهداف.

وأحرز ياسر إبراهيم هدفين للأهلي في كأس العالم للأندية، في شباك الهلال السعودي لمباراة تحديد المركز الثالث نسخة 2021.

ويتفوق المدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني على ياسر إبراهيم وراموس، برصيد 4 أهداف.

ويتقدم الأهلي على أوراوا ريدز الياباني، بنتيجة 3-2، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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