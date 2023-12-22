الأهلي يهزم أوروا الياباني ويحصد البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول للنادي الأهلي في تحقيق الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه بكأس العالم للأندية بعد الفوز على نظيره أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين بالمملكة العربية السعودية.

جاءت المباراة مثيرة بين الفريقين حيث سيطر الأهلي على الشوط الأول، وفي المقابل لعب الفريق الياباني على الهجمات المرتدة مع التنظيم الدفاعي.

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم، وأضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وعاد فريق أوراوا اليباني وقلص النتيجة بالهدف الأول عن طريق خوسي كانتي في الدقيقة 43، ونجح في تعديل النتيجة من ضربة جزاء في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 54.

وعاد النادي الأهلي في الدقيقة 60 وتقدم في النتيجة بهدف عكسي من مدافع أوراوا الياباني بعد تسديدة التونسي علي معلول، وأهدر نفس اللاعب ركلة جزاء للأحمر في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 98 أحرز التونسي الهدف الرابع والأخير للنادي الأهلي.