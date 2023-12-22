"تاريخ جديد".. إبراهيم سعيد يعلق على فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق على فوز الفريق بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره البرونزية في كأس العالم للأندية".

واختتم: "تاريخ جديد ثالث العالم للمرة الرابعة يكتب باسم النادي الأهلي".

وحقق الأهلي الفوز على أوراوا ريدز الياباني، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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