شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يتساوى مع حسين الشحات فى قائمة هدافى الأهلى بمونديال الاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساوى التونسى على معلول لاعب فريق الاهلى مع زميله حسين الشحات في عدد الأهداف ببطولة كأس العالم للاندية حيث أحرز كل منهم 3 أهداف خلال المشاركة التاسعة للفريق الأحمر.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .