شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..الأهلي يتقدم على أوراوا 3/2 في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الاهلي وأوراوا الياباني المُقامة حالياً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية والنتيجة هي تقدم الأهلي 3/2.

وتُدير الحكمة الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

الشوط الأول

بدأ الفريق الياباني بشكل جيد وهاجم مُبكراً باحثاً عن هدف مُبكر وتعامل الأهلي بصورة جيدة مع الهجوم الياباني ، قبل أن يظهر الأهلي في المباراة وينشط هجومياً.

لاعبو الأهلي طالبوا الحكمة الأمريكية التي تُدير المباراة إحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة أمام عاشور لكنها رفضت ، وتواصل الأداء القوي من الفريقين.

كهربا والشحات أهدرا فرصتين للأهلي في أول 15 دقيقة ، وشكّلت هجمات الفريق الياباني خطورة على مرمى الشناوي، وتواصل الهجوم الأهلاوي وسدد محمد هاني تسديدة قوية في الدقيقة 19 أرتدت من الحارس لتجد ياسر إبراهيم الذي أودعها في الشباك مُعلناً الهدف الأول للأهلي.

حاول أوراوا العودة للمباراة بهجمات مرتدة لكن الأهلي لم يتراجع وواصل الهجوم إلى أن نجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 25 بعدما ضغط أحمد نبيل كوكا على دفاع الفريق الياباني ووصلت الكرة إلى تاو الذي سددها بقوة في شباك بطل اليابان مُعلناً الهدف الثاني للأهلي.

عقب الهدف الثاني ، نشط الفريق الياباني واستحوذ على مجريات اللقاء وسجل الهدف الأول في الدقيقة 43 بعدما أعاد علي معلول كرة في منطقة جزاء الأهلي لتصل إلى الغيني جوزيه كانتي الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الشناوي.

تعرض امام عاشور للإصابة وتلقى العلاج في أرض الملعب ويعود للمشاركة وفي اللحظات الأخيرة حاول أوراوا تسجيل هدف ثاني لكن الشوط الأول ينتهي بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول ،مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة بدلاء الاهلى فى مباراة أوراوا ، كلاً من :"خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس". الشوط الثاني الشوط الثاني جاءت بداية الشوط الثاني مُغايرة للشوط الأول ، حيث بدأ الفريق الياباني هذا الشوط بضغط واضح وأهدر فرصة مُحققة مع بداية هذا الشوط وانفراد بريان لينسين بمحمد الشناوي لكنه سددها بغرابة بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي. وسدد الشحات كرة قوية مرت بجوار القائم ، قبل أن يُهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي ، وجاء الرد سريعاً من أوراوا الذي ضغط بقوة وأحتسبت الحكمة الأمريكية ضربة جزاء للفريق الياباني بعدما لمست الكرة "يد" محمد هاني وبالرجوع لتقنية الفار احتسبت الحكمة ضربة جزاء سجل منها ألسكندر شولز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57. وشارك كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات وكهربا ، ومن هجمة مرتدة نجح علي معلول في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 61 من تسديدة قوية أرتطمت بجسد مدافع أوراوا وتسكن الشباك في الدقيقة 61. والغت الحكمة هدفاً سجله كوكا من ضربة رأسية بداعي التسلل ، وتعرض معلول للإصابة وتلقى العلاج وواصل اللعب وعادت السيطرة للفريق الياباني. وأحتسبت الحكمة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 73 بعد عرقلة كريم فؤاد أهدرها علي معلول في الدقيقة 75. ويبحث الأهلى عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة فى كأس العالم للأندية، فى النسخة الأخيرة بالنظام الحالى للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه فى 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا، حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

ويلعب الأهلى للمرة السادسة فى تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائى، وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

الفريق الياباني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.