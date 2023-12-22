شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يهنئ لاعبي الأهلى بالبرونزية الرابعة فى مونديال الأندية: مليون مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي السابق وفريق الوكرة القطري الحالي، زملائه في القلعة الحمراء بعدما نجحوا في حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ الفريق الأحمر خلال مشاركته بكأس العالم للأندية، وذلك عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه على انستجرام: ألف مليون مبروك للنادي الأهلي.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول وشيو كويزومي لاعب أوراوا بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.

وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي، حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.