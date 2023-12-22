شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم تخصص تهديف فى مباراة البرونزية و ساوى راموس فى مونديال الاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساوى ياسر إبراهيم مدافع فريق الاهلى بالاسبانى سيرخيو راموس مدافع فريق إشبيلية الحالي وريال مدريد الأسبق من حيث عدد الأهداف حيث كل منهم قام بتسجيل 3 أهداف خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية.

ويتميز أيضا ياسر إبراهيم بتسجيل الأهداف أثناء المشاركة في مباريات تحديد المركز الثالث من عمر بطولة كأس العالم للاندية حيث سجل هدفين من قبل في شباك الهلال السعودى في النسخه قبل الماضية وهدف في مباراة اليوم أمام أوراوا الياباني.

حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .