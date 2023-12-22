شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور أفضل لاعب فى مباراة الأهلي وأوراوا اليابانى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد إمام عاشور، لاعب الأهلي، على لقب أفضل لاعب في مباراة أوراوا الياباني بمونديال الأندية التي أُختتمت منذ قليل، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول وشيو كويزومي لاعب أوراوا بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.

وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي، حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.