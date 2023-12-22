شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 7 فرق لدور الـ 32 بكأس مصر.. المنصور والمنيا والإنتاج أبرز المودعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 7 فرق بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، حيث تأهل كلاً من بروكسي والألومنيوم وجمهورية شبين وأبوقير للأسمدة ولافيينا وبورفؤاد وبترول أسيوط، فيما كان أبرز المودعين الثلاثى المنصورة، المنيا، الإنتاج الحربي.

واقيمت اليوم الجمعة مباريات الدور التمهيدي الثالث والأخير، المؤهل لدور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024 بـ 7 مواجهات كالتالي.

فوز بروكسي على المنيا بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 1-1

فوز الألومنيوم على دكرنس بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل سلبيا

فوز لافيينا على المنصورة 1-0

فوز أبوقير للأسمدة على كهرباء الإسماعيلية 1-0

فوز بورفؤاد على وي 2-1

فوز بترول أسيوط على دلفي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1

فوز شبين على الإنتاج الحربى بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 2-2