شكرا لقرائتكم خبر عن المارد الأحمر يحتفل ببرونزية المونديال: كتاب تاريخ الأهلي صفحاته لا تنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي الأهلي بالحصول على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على نظيره أوراوا الياباني والتتويج بالبرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

وكتب حساب الأهلي عبر منصة X: "كتاب تاريخ الأهلي صفحاته لا تنتهي، برونزية مونديال الأندية من نصيب الأبطال للمرة الرابعة".





وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.