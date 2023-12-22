شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة طنطا لمواجهة النصر فى كأس مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة النصر القاهري غدا السبت في اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر علي ملعب طنطا الثانية عصرا.

وجاءت قائمة طنطا كالتالي:

أحمد ربيع الشيخ، مصطفى الكومي، شهاب فتحي، أسامة النجار، حسام غالي، إبراهيم جمال، أحمد علي، أحمد حسني، أحمد السيد عبد الهادي، فارس طارق، محمد مصطفى حموشه، محمد السيد عبد الهادي، محمد محسن شيكا، محمد عاطف، محمد رمضان، محمد فاتح بوجي، نانا آنتوي، نصر عبد الرازق، أقطاي عبد الله، أحمد الشامي.

وشهدت القائمة خروج عبد الرحمن الدح، محمد حسام الشرخة، ساهر عبد المنعم، محمد جمال ميدو.