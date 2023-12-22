شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الأهلى وجماهيره على برونزية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بعد تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .