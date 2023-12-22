شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقدم ملحمة كروية أمام أوراوا الياباني ويحصد برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الفريق الياباني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.

وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

الشوط الأول

بدأ الفريق الياباني بشكل جيد وهاجم مُبكراً باحثاً عن هدف مُبكر وتعامل الأهلي بصورة جيدة مع الهجوم الياباني ، قبل أن يظهر الأهلي في المباراة وينشط هجومياً.

لاعبو الأهلي طالبوا الحكمة الأمريكية التي تُدير المباراة إحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة أمام عاشور لكنها رفضت ، وتواصل الأداء القوي من الفريقين.

كهربا والشحات أهدرا فرصتين للأهلي في أول 15 دقيقة ، وشكّلت هجمات الفريق الياباني خطورة على مرمى الشناوي، وتواصل الهجوم الأهلاوي وسدد محمد هاني تسديدة قوية في الدقيقة 19 أرتدت من الحارس لتجد ياسر إبراهيم الذي أودعها في الشباك مُعلناً الهدف الأول للأهلي.

حاول أوراوا العودة للمباراة بهجمات مرتدة لكن الأهلي لم يتراجع وواصل الهجوم إلى أن نجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 25 بعدما ضغط أحمد نبيل كوكا على دفاع الفريق الياباني ووصلت الكرة إلى تاو الذي سددها بقوة في شباك بطل اليابان مُعلناً الهدف الثاني للأهلي.

عقب الهدف الثاني ، نشط الفريق الياباني واستحوذ على مجريات اللقاء وسجل الهدف الأول في الدقيقة 43 بعدما أعاد علي معلول كرة في منطقة جزاء الأهلي لتصل إلى الغيني جوزيه كانتي الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الشناوي.

تعرض امام عاشور للإصابة وتلقى العلاج في أرض الملعب ويعود للمشاركة وفي اللحظات الأخيرة حاول أوراوا تسجيل هدف ثاني لكن الشوط الأول ينتهي بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول ،مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.