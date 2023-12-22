شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور : لاعبى الأهلي "رجّالة" والبرونزية تتويج لمجهودنا فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم امام عاشور لاعب الأهلي الشكر لجمهور الفريق الذي تواجد في ملعب مباراة أوراوا الياباني بمونديال الأندية بالسعودية ، موضحاً أن الجمهور الأهلاوي لعب دوراً مهماً في تتويج الأهلي بالبرونزية الليلة بالفوز على بطل اليابان.

وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

وأوضح امام عاشور في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة : الحمد لله على الفوز وحصد البرونزية ..كنا نتمنى اللعب على الذهب أو الفضة ..لكن قدر الله وما شاء فعل.

وأشار امام عاشور إلى أن لاعبي الأهلي "رجّالة" وقدموا ما عليهم في المباراة وكانوا عند حُسن الجماهير ولم يُقصّر أي لاعب في المباراة.

وشدد امام عاشور على أن التركيز سيكون الفترة المقبلة على بطولة السوبر المصري التي تقام الأسبوع المقبل بالإمارات ، لأن هدف الجكميع في الفريق هو حصد البطوةلة.

وحصد إمام عاشور لقب أفضل لاعب في مباراة أوراوا .

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول وشيو كويزومي لاعب أوراوا بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.

وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي، حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.