شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: كان هدفنا الصعود لنهائى مونديال الأندية أو العودة بميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد الشناوي قائد الأهلي الشكر الى جمهور الأهلي الذي حرص على دعم الفريق الأحمر والتواجد في المدرجات لمؤازرتنا، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا بحاجة إلى تحقيق البرونزية وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي.

قال في تصريحات تلفزيونية: "كنا نركز بشدة في البطولة وكان لدينا هدف وهو أن نصعد إلى النهائي أو نعود بميدالية ولم نصل للنهائي ولكن عدنا بالميدالية البرونزية".

أوضح: "أشكر كل اللاعبين على الروح العالية، كما أشكر المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال ، والجمهور المصري والسعودي الذي دعمنا في المباراة".

شدد: "المباراة الماضية أضعنا فرصا كثيرة ومن يضيع يستقبل أهداف، وكان لدينا طموح في الصعود إلى النهائي، لذلك أضعنا فرص كثيرة بسبب تسرع اللاعبين، ولعبنا ثلاث مباريات قوية".

أضاف: "سعيد بتحقيق المركز الثالث في مونديال الأندية وبالأجواء الرائعة التي شهدتها منافسات البطولة، وبدعم الجمهور وروح اللاعبين".