شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم عن غياب المهاجم فى الأهلى: "مش بنقف على حد وكلنا رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ياسر إبراهيم مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن سعادته بتحقيق البرونزية فى كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية، مهنئا جماهير القلعة الحمراء على تحقيق اللقب.

أوضح ياسر إبراهيم أن جمهور الأهلى هو رقم واحد فى المعادلة، خاصة وأن الجمهور يدعم الفريق فى كافة الملاعب التى يتواجد بها، لافتًا إلى أن مواجهة فلومينينسي غاب فيها التوفيق عن الأهلى، وكنا نأمل فى التأهل للمباراة النهائية.

وقال ياسر: "بعد مباراة فلومينينسي أغلقنا صفحتها وركزنا فى مواجهة الفريق اليابانى من أجل تحقيق اللقب وعدم العودة إلى القاهرة بدون التتويج بميدالية".

وعن غياب المهاجم فى الأهلى، قال ياسر إبراهيم: "الأهلي مش بيقف على لاعب وكل اللي موجودين رجالة، والنقطة دى مش بتاعتنا ونحن نقدم ما نكلف به داخل الملعب".

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .