شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة للاعبى الأهلي بعد حصد البرونزية وكولر يحتفل بالعلم الأحمر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في فرحة عارمة بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، وحصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق فيديو لتفاعل لاعبى الأهلي مع الجماهير، فيما حرص كولر على الاحتفال مع الجماهير رافعا علم الأهلي.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول وشيو كويزومي بالخطأ في مرماه في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.

وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.