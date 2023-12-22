شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: تفوق المحكمة الأمريكية فى إدارة مواجهة الأهلي واوراوا الياباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى المصرى وأوراوا اليابانى

المسابقة: مباراة المركز الثالث والرابع كأس العالم للأندية

النتيجة: أربعة اهداف مقابل هدفين لصالح الأهلى

حكم الساحة: تورى بينسو

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الأحداث داخل مناطق الجزاء نجحت الحكمة الأمريكية تورى بينسو فى اتخاذ القرارات الصحيحة فى غالبية الأحداث نتيجة المعايير الواضحة فى احتساب المخالفات وكانت الثقة هى سبب نجاحها فى اتخاذ القرارات التحكيمية وكانت أبرز حالات المباراة كالاتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 12 سقوط من لاعب الأهلي كهرباء ومن ثم سقوط آخر لإمام عاشور داخل منطقة جزاء أوراوا، الحكمة قريبة وتشير باستمرار اللعب وال VAR يؤكد على الحدث والكاميرا لم توضح صحة المخالفة من عدمها.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 17 هدف لصالح الأهلى سجله ياسر ابراهيم بقرار متميز من الحكم المساعد الأول.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 51 داخل منطقة جزاء الأهلى الـ VAR يستدعى الحكمة على مخالفة لمس الكرة باليد على لاعب الأهلي محمد هانى والقرار صحيح بعد المراجعة باحتساب ركلة جزاء لصالح أوراوا نتيجة وضع يد محمد هانى وكانت مكبره للجسم بشكل غير طبيعي.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 63 يسجل كوكا هدف للأهلى من كرة ثابتة، والمساعد يشير على تسلل والـ VAR يؤكد على صحة القرار بإلغاء الهدف نتيجة التسلل.

الحالة الخامسة: فى الدقيقة 72 تحتسب الحكمة ركلة جزاء لصالح لاعب الأهلي كريم فؤاد والقرار صحيح نتيجة المسك الواضح داخل منطقة الجزاء والـ VAR يؤكد على صحة القرار.

اللياقة البدنية: كانت جيدة من حكم الساحة الأمريكية تورى بينسو على مدار شوطى المباراة، لتظهر واثقة فى اتخاذ القرارات وحضور الابتسامة وعدم التوتر والهدوء فى اتخاذ القرارات.

الحكام المساعدون: نجح الحكمان المساعدان فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون نتيجة التركيز والتمركز الجيد.

الـ VAR: تدخل صحيح فى ركلة جزاء محمد هانى والغاء هدف كوكا لصالح الأهلى.