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الأهلي يتوج بالبرونزية الرابعة في تاريخه بعد فوزه على أوراوا برباعية (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - حصد الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخة في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً مستحقا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023

 

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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