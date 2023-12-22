الامارات | للمرة الرابعة.. الأهلي "ثالث العالم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الاهلي المصري بطل إفريقيا المركز الثالث في مونديال الأندية بفوز مثير على أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا 4-2 اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة السعودية. وهي المرة الرابعة التي يحتل فيها الأهلي المركز الثالث في مشاركته التاسعة في مونديال الأندية، بعد أعوام 2006 و2020 و2021.

تقدّم الأهلي بهدفي ياسر ابراهيم (19) والجنوب إفريقي بيرسي تاو (25)، وأدرك أوراوا التعادل عبر الغيني جوزيه كانتي (43) والدنماركي ألكسندر شولز (54 من ركلة جزاء)، قبل أن يستعيد الفريق المصري أفضليته بهدف عبر النيران الصديقة سجله يوشيو كويزومي خطأ في مرماه (60)، ليحسم المدافع التونسي علي معلول النتيجة بتسجيله هدف الاطمئنان في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+8)، معوضا اهداره ركلة جزاء في الدقيقة 75.