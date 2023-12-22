جلسة بين القائم بأعمال رئيس النصر والمدير الفني لبحث وضع الفريق الأول لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي النصر عقد جلسة مع أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وشهدت الجلسة تطرق المستشار اشرف لطفي للحديث عن أحوال الفريق والاستعدادات لمباراة الغد أمام طنطا في مسابقة كأس مصر.

وشدد المستشار اشرف لطفي على أن مجلس الإدارة سيقدم كل الدعم والمساندة للفريق وتذليل كل العقبات التي تواجه الفريق.

وطالب المستشار اشرف لطفي من اشرف توفيق ضرورة العمل على حسم بطاقة الصعود لدوري المحترفين هذا الموسم كاكبر هدية يمكن تقديمها لروح الدكتور عمرو عبدالحق.

كما أكد اشرف توفيق أن الجهاز الفني واللاعبين سيلذلون أقصى ما في وسعهم هذا الموسم لتحقيق الهدف الذي كان يسعى له الدكتور عمرو عبدالحق بالصعود لدوري المحترفين مشيدا بمساندة ودعم المستشار اشرف توفيق ومجلس الإدارة.

واختتم فريق النصر تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طنطا على ملعبه غدا السبت في الدور التمهيدي بمسابقة كأس مصر .

وتوجه النصر لمدينة طنطا لدخول معسكر مغلق في مدبنة طنطا استعدادا للقاء عقب انتهاء المران.

وحرص اشرف توفيق على إلقاء محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح فيها بعض الأمور الفنية وطريقة اللعب وشدد على ضرورة تلافي الأخطاء وضرورة التركيز جيدا في إنهاء الهجمات كما ركز على الايجابيات.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية وحرص توفيق على تلقين اللاعبين بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباراة.