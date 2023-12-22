ياسر إبراهيم يكشف أسباب فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أن لاعبي المارد الأحمر كان لديهم عزيمة وإصرار كبير على الفوز بالميدالية البرونزية، وأنهم تعاهدوا قبل مباراة أوراوا الياباني على الفوز والاحتفال مع الجماهير في ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.
وأكد مدافع الأهلي أن لاعبي الفريق قدموا مباراة قوية أمام بطل اليابان ونجحوا في فرض سيطرتهم على مجريات المباراة.
وواصل إبراهيم حديثه: لم يحالفنا التوفيق أمام فلومينينسي البرازيلي في مباراة نصف نهائي البطولة، رغم أننا قدمنا مباراة قوية وكان هدفنا خلال تلك المباراة الوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النادي، وسرعان ما أغلقنا ملف صفحة فلومينينسي وقمنا بالتحضير لمواجهة أوراوا الياباني.
ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى مجلس الإدارة على دعمه الكبير، كما وجه الشكر إلى جماهير الأهلي على مساندتهم وتواجدهم في المدرجات خلال مباريات الفريق بالبطولة.
واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي يبذلون كل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.