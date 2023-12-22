الآن حصرياً.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت في نهائي كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت في نهائي كأس العالم للأندية،بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي، اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الجوهرة المشعة» في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مباشر مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي، وبث مباشر مباراة مان سيتي وفلومينينسي، ومشاهدة نهائي كأس العالم للأندية مباشر، عبارات تصدرت محرك البحث «جوجل» قبل ساعات من اللقاء المرتقب والذي سيجمع بين فريقي مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية على استاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت

وعلى الجانب الآخر وصل فلومينينسي الذي يشارك لأول مرة في مونديال الأندية إلى النهائي بعد تغلبه في مباراة نصف النهائي على النادي الأهلي المصري بهدفين مقابل لا شيء.

من المعروف أن الفريقين يلعبان لأول مره في تاريخهم في نهائي بطولة كأس العالم للأندية ولكن فريق فلومينينسي حصل قبل ذلك على بطولة ضد فريق برشلونة وفريق بايرن ميونخ؛ لذلك يرغب الفريقين أن يفوزوا في تلك المباراة، وتم الإعلان من قبل قناة إس إس سي الحاصلة على حقوق بث المباريات الخاصة بكأس العالم عن أنها سوف تقوم بعرض تلك المباراة، كما أن يستطيع جميع الأشخاص مشاهدة المباراة من خلال موقع شاهد على الإنترنت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر

يبحث فريقي مانشستر سيتي وفلومينينسي، عن أول لقب كأس عالم للأندية في تاريخ الفريقين، وذلك عندما يتقابلان في نهائي مونديال الأندية 2023، مساء اليوم الجمعة.

ونجح فريق مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، في قص شريط مبارياته بكأس العالم للأندية، بتحقيق فوزاً كبيراً ومستحقاً، على أوراوا رد ديموندز بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي المونديال.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

من المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين فريقي مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي اليوم الجمعة، 22 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة الـ8 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية وفي تمام العاشرة بتوقيت الإمارات .

الدولة التوقيت موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسى البرازيلى في نهائى كأس العالم للأندية بتوقيت مصر الساعة الثامنة مساءً موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسى البرازيلى في نهائى كأس العالم للأندية بتوقيت السعودية الساعة التاسعة مساءً موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسى البرازيلى في نهائى كأس العالم للأندية بتوقيت الكويت الساعة التاسعة مساءً موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسى البرازيلى في نهائى كأس العالم للأندية بتوقيت الإمارات الساعة العاشرة مساءً موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسى البرازيلى في نهائى كأس العالم للأندية بتوقيت الجزائر الساعة السادسة مساءً موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسى البرازيلى في نهائى كأس العالم للأندية بتوقيت المغرب الساعة السادسة مساءً موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسى البرازيلى في نهائى كأس العالم للأندية بتوقيت تونس الساعة السابعة مساءً موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسى البرازيلى في نهائى كأس العالم للأندية بتوقيت العراق الساعة التاسعة مساءً موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسى البرازيلى في نهائى كأس العالم للأندية بتوقيت الأردن الساعة التاسعة مساءً

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

وتقدم «الخليج 365» بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي، اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الجوهرة المشعة» في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.