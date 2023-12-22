مصر تجهز 11 بطلا لحلم أولمبياد باريس .. رماة الفراعنة يسيطرون على الذهب في لوكسمبورج

ياسر رشاد - القاهرة - يسير الاتحاد المصري للرماية بخطوات ثابتة نحو تجهيز رماة الفراعنة من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تقام صيف العام المقبل في العاصمة الفرنسية.

واستطاع منتخب الرماية حجز 11 مقعدا في أولمبياد باريس، بعد تألق مبهر في بطولة أفريقيا التي أقيمت بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا، فيما يواصل رماة مصر في مختلف الأعمار السنية الظهور بشكل لافت في البطولات الدولية، وكان آخرها التألق في بطولة لوكسمبورج الدولية التي سيطر فيها الفريق المصري على الذهب.

وحقق اللاعب مجدي حافظ "الفتى الذهبي" ٣ ميداليات ذهبية فى 3 مسابقات لبندقية ضغط هواء ناشئين في البطولة الدولية لوكسمبورج، بينما فاز إبراهيم كريم بالميدالية الفضية فى مسابقة ضغط الهواء رجال محققا رقم قياسى ٦٢٨,١ بالكسور و٦٠٠/٥٩٩ بدون كسور بعد ان احتل المركز الثالث فى التصفيات وحقق المركز الثاني والفضية فى النهائيات.

كما حقق اللاعب محمد حمدي المركز السادس فى مسابقة ضغط الهواء رجال برقم ٦٢٦,٣ بالكسور و٦٠٠ /٦٠٠ بدون كسور (العلامة الكاملة)، وذلك في ظل منافسة شرسة مع أبطال دول أوروبا وهي سويسرا والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال وبريطانيا ولوكسمبورج ولاتفيا والدنمارك وهولندا ومنغوليا.

وعلى مستوى السيدات، يتواصل قطار إنجازات الرماية المصرية، حيث حققت اللاعبة نور عباس الميدالية الذهبية فى بطولة مسدس ضغط الهواء سيدات.

واطمأن اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، على مستوى رماة الفراعنة، خصوصا الثلاثي محمد حمدي وابراهيم كريم ونور عباس، الذين تأهلوا إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، إذ أن مشاركتهم في البطولة الدولية الأخيرة، كانت بهدف الاستعداد الجيد والاحتكاك لاكتساب الخبرة قبل الحدث الأهم في فرنسا الصيف المقبل.

وأشار حسني، إلى أن اتحاد الرماية خلق حالة من التركيز للاعبين من خلال معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي وميدان العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا للبطولة من ضمن خطة الإعداد الموضوعة، والتي أثمرت عن هذه الميداليات والتقدم الملحوظ في مستوى اللاعبين الذين حطموا أرقاما قياسية، ليؤكدون أننا نسير في الطريق الصحيح.

وتابع رئيس اتحاد الرماية: "كل الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لا يدخر جهدا في مساعدة الاتحاد وأبطال الرماية، حيث يوفر كل الإمكانيات من أجل تأهيل اللاعبين وتسهيل مهمة الاتحاد في تنفيذ خطة الإعداد".

في نفس السياق، أعرب أمجد حسين، المدير الفني لمنتخب البندقية عن سعادته بتطور مستوى الرماة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن بطولة لوكسمبرج الدولية الأخيرة كانت شاهدة على تألق لاعبي الفريق وتفوقوا على لاعبين من ضمن الأفضل في العالم وفقا للارقام التي تحققت.