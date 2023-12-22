شاهد.. كولر يحتفل مع جمهور الأهلي بتحقيق برونزية مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع جمهور القلعة الحمراء بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفي المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي.

وحرص كولر على حمل شعار النادي الأهلي والاتجاه لجمهور الفريق المتواجد في الاستاد وحرص على الاحتفال معهم وعبر عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي رفقة النادي الأحمر.

ملخص مباراة الأهلي وأوراوا :

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ثم جاء هدف التعزيز في الدقيقة 25 عن طريق النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول جاء هدف تقليص الفارق لفريق أوراوا عن طريق اللاعب كانتي، لتصبح النتيجة 2-1 مستغلا خطأ دفاعي من علي معلول، ثم جاء الهدف الثاني والتعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 54 تسبب فيها محمد هاني.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة سجل يوشيو كويزومي الهدف الثالث للأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يتمكن النجم التونسي الدولي علي معلول من اقتناص الهدف الرابع للأهلي في اللحظات الأخيرة من ضربة حرة رائعة.

بهذا الفوز يتوج الأهلي ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية، بينما يحصل فريق أوراوا على المركز الرابع، على أن تقام مباراة المركزين الأول والثاني بين مانشستر ستي وفلومينينسي في الثامنة مساء.