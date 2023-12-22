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قائمة طنطا لمواجهة النصر في كأس مصر غدا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور عن القائمة المشاركة في مواجهة الغد السبت النصر القاهري.

يأتي هذا في اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر علي ملعب طنطا الثانية عصرا حيث جاءت القائمة كالتالي :

أحمد ربيع الشيخ ، مصطفي الكومي ، شهاب فتحي ، أسامة النجار ، حسام غالي ، إبراهيم جمال ، أحمد علي ، أحمد حسني ، احمد السيد عبد الهادي.

وفارس طارق ، محمد مصطفي حموشه ، محمد السيد عبد الهادي ، محمد محسن شيكا ، محمد عاطف ، محمد رمضان ، محمد فاتح بوجي .

وأيضًا؛ نانا آنتوي ، نصر عبد الرازق ، أقطاي عبد الله ، أحمد الشامي.

وشهدت القائمه خروج عبد الرحمن الدح ، محمد حسام الشرخه ، ساهر عبد المنعم ، محمد جمال ميدو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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