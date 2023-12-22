شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يؤدي مرانه الأول فى معسكر بورسعيد وغياب مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، مرانه الأول في معسكر بورسعيد، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الاسماعيلي في الدوري، حيث عقد علي ماهر إجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح بعض الأمور الفنية، كما حضر عمرو الفقي أمين الصندوق بالمصري تدريبات الفريق لتحفيزهم.

وغاب مروان حمدي مهاجم المصري، عن معسكر الفريق المقام حالياً ببورسعيد، حيث كان النادي قد قرر بيع اللاعب في يناير المقبل، ويواصل مروان حمدي تدريباته الانفرادية بالقاهرة.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".