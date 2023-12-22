شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين سنة أولى برونزية مونديال الأندية مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قائمة اللاعبين السبعة كالتالي:
إمام عاشور، أنتوني موديست، مروان عطية، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، خالد عبد الفتاح، وكريم الدبيس.
وحقق الأهلي الفوز على فريق أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2023.
وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي، حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.
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