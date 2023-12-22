شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين سنة أولى برونزية مونديال الأندية مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دون 7 لاعبين بالنادي الأهلي، أسمائهم بحروف من ذهب، بعدما توجوا للمرة الأولى بالميادالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وذلك عقب الفوز على أوراوا الياباني اليوم، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

وجاءت قائمة اللاعبين السبعة كالتالي:

إمام عاشور، أنتوني موديست، مروان عطية، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، خالد عبد الفتاح، وكريم الدبيس.

وحقق الأهلي الفوز على فريق أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2023.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول وشيو كويزومي لاعب أوراوا بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.

وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي، حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.