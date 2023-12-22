شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف القارات التحكيمية الجدلية ودور الـ"VAR" بلقاء الاهلى ووأوراوا الياباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد عادل عقل الخبير التحكيمى ان الامريكية توري بينسو صاحبة الـ39 عاما وشارة دولية منذ 2020 ظهرت هادئة وبشخصية حاسمة كما بذلت جهدا كبيرا للتواجد بالمكان المناسب اغلب فترات اللقاء مما ساعدها بشكل كبير في تقدير كثيرا من الأخطاء خلال ادارتها لمواجهة الأهلي امام وأوراوا ريد دياموندز في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية والذى أقيم الجمعة وانتهى بفوز الأحمر 4/2 .

فيما جاءت ابرز القرارات المؤثرة باللقاء كالتالي:

في الدقيقة 2 طلب الأهلي بركلة جزاء لصالح امام عاشور والحكم يشير باستمرار اللعب والـ"VAR لم يتدخل .

في الدقيقة 44 كوع من بيرسى تاو في وجه احد لاعبى الفريق الياباني والحكم والـ"VAR" لم يتدخلا .

في الدقيقة 52 الـ"VAR" يتدخل ويستدعى المحكمة الى شاشة المراجعة وتعود وتحتسب ركلة جزاء صحيحةمن لمسة يد على محمد هانى .

في الدقيقة 73 ركلة جزاء لصالح الأهلي بعدما امسك مدافع الفريق الياباني كريم فؤاد من القميص والكرة في اللعب والـ"VAR" يؤكد قرار تورى التى احسنت تقدير الوقت الضائع في نهاية شوطي المباراة .

اشهرت الحكمة البطاقة الصفراء لثلاثي الأهلي معلول والشناوي وربيعة مقابل إنذارين للفريق الياباني من نصيب كانتى وبيريان لينسين في الوقت الذى تغاضت عن انذار كلا من ساكى لضرب على معلول بالركبة في ظهره امام الحكم الرابع كما اغفل انذاراكيموتو لمنعه هجوم واعد في الدقيقة 97 امام المساعد الثانى .

المساعدين ظهروا بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة بشكل جيد كما اشارا على 6 حالات تسلل في توقيت مناسب ابرزها عندما الغى المساعد الثانى هدفا لكريم فؤاد لاعب الأهلي والـ"VAR" يؤكد قراراتهم من خلال المراجعة الصحيحة طبقا للبرتوكول .