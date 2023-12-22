شكرا لقرائتكم خبر عن كولر بعد البرونزية: إسعاد جماهير الأهلى أكتر حاجة بفكر فيها لأن الحياة قاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، عن سعادته بعد حصول الفريق على البرونزية بعد الفوز على أوراوا اليابانى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التى أقيمت اليوم فى السعودية.

وقال مارسيل كولر فى تصريحات لقناة الأهلى: "سعيد أن العلاقة بيني وبين الجمهور كويسة وبحاول دايما أسعدهم ودي اكتر حاجة بفكر فيها لأن الحياة بقت قاسية جدا ومبنلاقيش الفرحة كتير في الحياة".

وأضاف كولر: "بحاول أفرحهم من كل حين لآخر عن طريق روح الدعابة اللي المصريين بيحبوها، وأن أعمل حاجات تلمس قلوبهم ويضحكوا عليها، لحظات الضحك اللي الجمهور بيضحكها دي بالنسبالي بالدنيا كلها لأن أنا ببقى مبسوط لما أسعد الناس، ولما ده بيكمل بانتصارات وفوز بيكون فيه سعادة أكبر".

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .