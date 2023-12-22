شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع رصيده إلى 4 ميداليات بمونديال الأندية متساويا مع برشلونة ويهدد ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفع النادي الأهلي، رصيده من الميداليات في كأس العالم للأندية، إلى 4 ميداليات برونزية، وذلك عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأبطال المتوجين بميداليات كأس العالم للأندية حيث يمتلك الفريق الملكي 5 ميداليات ذهبية، فيما يحتل برشلونة والأهلي المركز الثاني برصيد 4 ميداليات حيث يمتلك برشلونة 4 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية، فيما يمتلك الأهلي 4 برونزيات.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول وشيو كويزومي لاعب أوراوا بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.

وأدارت الحكمة الأمريكية توري بينسو المباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي، حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.