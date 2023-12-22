شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يرد على الانتقادات بعد التتويج بالبرونزية وأول إنجاز مع الأهلى كمدير للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 بمدينة جدة.

وقال بيبو عقب المباراة: "كانت فترة صعبة على الأهلي قبل القدوم للسعودية بسبب السفر المتتالي وضغط المباريات، ولكن الحمد لله قدمنا أداءا مرضيا على الرغم من أننا لم نكن موفقين أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي."

وعن الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة عقب تعيينه كمدير للكرة قال: "أنا سعيد بأول إنجاز مع الفريق كمسؤول في الجهاز الفني، ونعلم أنه وقت الانتصارات يكون الجميع جيدا، ولكن عند الخسارة لابد أن يتحمل أي فرد المسؤولية ولا توجد لدي مشكلة في ذلك كنوع من الحماية للفريق واللاعبين."

وتطرق بيبو للحديث عن تنظيم المونديال في السعودية وأوضح قائلًا: "سعداء بالتواجد هنا والتنظيم أكثر من رائع، حضرت قبل الفريق وشاهدت حاليا تطورا كبيرا خلال شهرين منذ زيارتي الأخيرة لتفقد الاستعدادات، واشكر المملكة السعودية على حسن الاستضافة والاستقبال للنادي الأهلي وجماهيره.