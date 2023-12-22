شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الأهلي على المشاركة في السوبر بالإمارات بعد تجاهل الرد على طلب التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن طلب تأجيل السوبر المصري في الإمارات بعدما أرسل النادي طلبًا رسميًا للتأجيل 24 ساعة لتقام مباراة الفريق الأولى امام سيراميكا يوم الثلاثاء بدلا من الاثنين.

وقال بيبو: "لم نتلق ردًا من المسؤولين عن تنظيم البطولة حتى الآن، وفي كل الأحول نحن سنسافر غدا السبت من جدة إلى أبوظبي للمشاركة في السوبر المصري بالإمارات."

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 بمدينة جدة.

من ناحية أخرى تحدث خالد بيبو عن البرونزية قائلا: "كانت فترة صعبة على الأهلي قبل القدوم للسعودية بسبب السفر المتتالي وضغط المباريات، ولكن الحمد لله قدمنا أداءا مرضيا على الرغم من أننا لم نكن موفقين أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي."

وعن الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة عقب تعيينه كمدير للكرة قال: "أنا سعيد بأول إنجاز مع الفريق كمسؤول في الجهاز الفني، ونعلم أنه وقت الانتصارات يكون الجميع جيدا، ولكن عند الخسارة لابد أن يتحمل أي فرد المسؤولية ولا توجد لدي مشكلة في ذلك كنوع من الحماية للفريق واللاعبين."

وتطرق بيبو للحديث عن تنظيم المونديال في السعودية وأوضح قائلًا: "سعداء بالتواجد هنا والتنظيم أكثر من رائع، حضرت قبل الفريق وشاهدت حاليا تطورا كبيرا خلال شهرين منذ زيارتي الأخيرة لتفقد الاستعدادات، واشكر المملكة السعودية على حسن الاستضافة والاستقبال للنادي الأهلي وجماهيره.