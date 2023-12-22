شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يدخل التاريخ ويصبح الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حسين الشحات، نجم الأهلى، في تسجيل إنجاز تاريخى خلال مشاركته فى كأس العالم للأندية بعد مشاركته فى مباراة فريقه أمام أوراوا اليابانى في مباراة تحديد المركز الثالث والتي حسمها الأهلي عقب الفوز على بطل اليابان 4 / 2 ، حيث أصبح الشحات أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة فى المباريات برصيد 15 مباراة.

وجاء سجل مشاركات الشحات في كأس العالم للأندية، بواقع 4 مباريات مع العين الإماراتى و11 مباراة مع الأهلى.

وكان حسين الشحات بحاجة إلى تسجيل ثلاثة أهداف لخطف زعامة هدافى كأس العالم للأندية والتى يحتلها البرتغالى كريستانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن حسين الشحات لاعب الأهلي عادل الرقم القياسي للفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بعدما نجح فى التسجيل فى 4 نسخ مختلفة فى بطولة كأس العالم للأندية، بهدفه في مرمى اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية.

وسجل حسين الشحات فى كأس العالم للأندية فى 4 نسخ مختلفة أعوام، 2018 و2021 و2022 و2023، حيث سجل في أول مشاركة مع العين الإماراتي وسجل في 3 مشاركات مع الأهلي.

فيما سجل بنزيما فى 4 نسخ مختلفة أعوام 2014 و2016 و2022 و2023 مع ريال مدريد في أول 3 نسخ ومع اتحاد جدة في آخر نسخة.