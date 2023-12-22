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محمد هاني: تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بحصول الفريق على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم ‏للأندية، بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 بالبطولة التي أقيمت بالمملكة العربية .‏

وأوضح أن الفريق حقق الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، وأن الجيل الحالي من اللاعبين طموح للغاية، وكان حاضرًا بقوة ‏في العديد من المواجهات الكبيرة.‏

وأكمل: الحظ لم يحالفنا في مواجهة فلومينينسي، وكنا نأمل في التأهل إلى المباراة النهائية، لكننا سعداء بالميدالية البرونزية من ‏أجل الجماهير.‏

وأضاف: الموسم الماضي حققنا 5 بطولات، ولدينا لاعبون قادرون على مواجهة أي منافس، واعتدنا اللعب في كأس العالم ‏ومواجهة منافسين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.‏

وشدد على أن الأجواء في كأس العالم للأندية مميزة للغاية، وأن اللعب وسط جماهير الأهلي يمنح دوافع كبيرة للاعبين، وأن الأهلي ‏أمامه الكثير من النجاحات ليحققها خلال الموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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