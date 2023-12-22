جيرارد يبرر خسارة الاتفاق بثلاثية أمام النصر في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - برر المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، هزيمة الاتفاق أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" غياب موسى ديمبلي اثر على مستوى الاتفاق في المباريات الاخيرة من الدوري، وعودة فيتنيو ستكون اضافة الفترة المقبلة".

وأضاف مدرب الاتفاق" الهدف الأول عالمي وصعب على أي حارس، ولكن الهدف الثاني والثالث بهدية من فريقي، وكنت محبط من دخول مثل هذه الأهداف في شباك الاتفاق، لكننا سنعمل على تحسين هذه الأمور".

وأشار جيرارد " لدي جلسة خلال الأيام القليلة القادمة مع الإدارة، من أجل أن يكون هناك تغيير كبير في الفريق في الانتقالات القادمة، بالتأكيد لا بد أن ندخل السوق بكل قوة خلال الفترة المقبلة".

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.