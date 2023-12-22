عدد ألقاب مانشستر سيتي بعد التتويج بكأس العالم للأندية 2023

يستعرض “كورة 365” عدد ألقاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2023، للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نظيره فلومينينسي البرازيلي.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة، في مباراة نهائي كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

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سجل ثلاثية مانشستر سيتي في شباك فلومينينسي جوليان ألفاريز، وفيليب فودين، ونينو بالخطأ في مرماه.

ألقاب مانشستر سيتي بعد التتويج بـ كأس العالم للأندية

الدوري الإنجليزي الممتاز – 9 ألقاب.

دوري الدرجة الأولي الإنجليزي – 7 ألقاب.

دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي – 1 لقب.

كأس الاتحاد الإنجليزي – 7 ألقاب.

كأس الرابطة الإنجليزية – 8 ألقاب.

كأس الدرع الخيرية – 6 ألقاب.

كأس الكؤوس الأوروبية – 1 لقب.

دوري أبطال أوروبا – 1.

كأس العالم للأندية – 1.