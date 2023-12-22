موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد التتويج بكأس العالم للأندية

يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي القادمة بعد تتويجه بكأس العالم للأندية 2023، على حساب فلومينينسي البرازيلي.

وحصد مانشستر سيتي الإنجليزي، لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب نظيره فلومينينسي البرازيلي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على حساب فلومينينسي البرازيلي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء شهد سيطرة للسيتيزن، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الجوهرة المشعة.

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موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

ومن المقرر أن يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره إيفرتون، في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد إيفرتون، يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجاري، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.