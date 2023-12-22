ألفاريز الأفضل.. تقييم مميز بـ لاعبي مانشستر سيتي يعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الاولى في التاريخ بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي.

فاز مانشستر سيتي على فلومينينسي برباعية دون رد في نهائي كأس العالم للأندية.

جاءت رباعية السيتي عن طريق كل من ألفاريز وفيل فودين في الدقائث 1، 72، 88 على التوالي.

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شهدت مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي تألق جوليان ألفاريز بعد تسجيله هدفين في رباعية السيتي اليوم، في الثانية 40 والدقيقة 88.

وفقاً لشبكة “سوفا سكور” العالمية المتخصصة في الإحصائيات فقد حصل ألفاريز على أعلى تقييم في مباراة اليوم بمعدل 9.4

ويليه فيل فودين وبرناردو سيلفا بتقييم 7.8 لكل منهما، جاك جريليش ورودري على معدل 7.5، ثم ناثان آكاي وايدرسون بتقييم 7.3 لكل منهما، وحصل والكر على تقييم 7.2، وحصل ريكو لويس على تقييم 6.9، ثم جون ستونز 6.8