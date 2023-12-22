سبب غياب الخطيب عن منصة تتويج كأس العالم للأندية مع الاهلي

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، خالد مرتجي أمين صندوق القلعة الحمراء، للصعود مع الفريق على منصة تتويج كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

ونجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز على نظيره أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وحصد الميدالية البرونزية في النسخة الحالية.

وحصد الاهلي الميدالية البرونزية لـ كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة في آخر 4 سنوات، بعد مشاركته التاسعة في البطولة.

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وأعلن الاهلي سبب غياب محمود الخطيب عن منصة تتويج كأس العالم للأندية في بيان رسمي، بعدما قال في بيان رسمي:” كلف محمود الخطيب، رئيس النادي، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس بعثة الأهلي في المونديال، بحضور مراسم التتويج الرسمية ممثلًا للنادي”.

واضاف:” بعد حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية إثر تغلبه على أوراوا الياباني ٤/٢. ولم تمكن حالة الإجهاد الشديدة التي انتابت الكابتن محمود الخطيب أثناء وبعد مباراة الفريق الياباني من المشاركة في مراسم التتويج التي تجري بعد قليل بملعب الجوهرة عقب انتهاء المباراة النهائية للبطولة “.