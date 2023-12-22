تاريخ مواجهات ليفربول ضد أرسنال قبل قمة الدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول لاستضافة نظيره أرسنال، في قمة مشتعلة ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري على ملعب أنفيلد.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في تمام السابعة والنصف مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18، في رحلة البحث عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتنافس الفريقان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر أرسنال برصيد 39 نقطة، يليه ليفربول برصيد 38 نقطة.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد أرسنال

وسبق وأن التقى ناديي ليفربول ضد أرسنال في 204 مباراة من قبل، نجح الريدز في حسم الفوز لصالحهم في 77 مباراة، بينما فاز أرسنال في 70 مباراة وحل التعادل في 57 مباراة.

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وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم نتيجة أخر مباراة جمعت الفريقين، والتي أقيمت في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

ويأمل أرسنال لتحقيق الفوز على ملعب أنفيلد لأول مرة منذ أخر فوز له في موسم 2010.