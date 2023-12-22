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مشادة بين لاعبي مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية.. فيديو

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مانشستر سيتي وفلومينينسي - نهائي كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي وفلومينينسي - نهائي كأس العالم للأندية

شهدت مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية مشادة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء.

نجح مانشستر سيتي في الفوز على فلومينينسي برباعية دون رد ليتوج السكاي بلو بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

استضاف ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة المشعة) مباراة نهائي مونديال الأندية بين مانشستر سيتي وفلومينسني.

شهدت المباراة مشادة بين لاعبي مانشستر سيتي وفلومينينسي عقب اطلاق الحكم صافرة انتهاء اللقاء.

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أفتتح جوليان ألفاريز، التسجيل لصالح السيتي بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة، وفي الدقيقة 27 جاء الهدف الثاني للسيتي عن طريق لاعب فلومينينسي بالخطأ في مرماه.

سجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 72، وأضاف جوليان ألفاريز، الهدف الثاني له والرابع لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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