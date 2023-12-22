"كنا نريد الذهب".. البلوشي يعلق على فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق خليل البلوشي، معلق قنوات بي إن سبورتس على فوز الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب البلوشي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "‏الأهلي ثالث كبار العالم، البرونزية للمرة الرابعة في خزائن الأهلي المصري".

وأضاف: "رغم أهمية برونزية كأس العالم للأندية، بس لما تيجي تسأل جماهير الأهلي وتبارك ليهم على البرونزية يقولك كان بدنا مركز أفضل بل كنا نريد الذهب".

وواصل: "عقلية الأهلي وجماهيره الكبيرة هي من تجعل الأهلي يواصل صناعة المجد ومرشح للفوز بأي بطولة".

واختتم البلوشي: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره حصولهم على برونزية كأس العالم".

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