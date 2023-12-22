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"كنا نريد الذهب".. البلوشي يعلق على فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
علق خليل البلوشي، معلق قنوات بي إن سبورتس على فوز الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وكتب البلوشي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "‏الأهلي ثالث كبار العالم، البرونزية للمرة الرابعة في خزائن الأهلي المصري".
وأضاف: "رغم أهمية برونزية كأس العالم للأندية، بس لما تيجي تسأل جماهير الأهلي وتبارك ليهم على البرونزية يقولك كان بدنا مركز أفضل بل كنا نريد الذهب".
وواصل: "عقلية الأهلي وجماهيره الكبيرة هي من تجعل الأهلي يواصل صناعة المجد ومرشح للفوز بأي بطولة".
واختتم البلوشي: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره حصولهم على برونزية كأس العالم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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