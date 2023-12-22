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أول تعليق من الشناوي بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن طموح الفريق كان الوصول لنهائي المونديال.

وقال الشناوي عبر قناة SSC : "طموحنا كان الوصول إلى نهائي كأس العالم وكنا قريبين من هذا، وحققنا المركز الثالث وتمكنا من العودة بميدالية رغم الضغط الكبير".

وأضاف: "ضد فلومينينسي أهدرنا الكثير من الفرص وقدمنا مباراة قوية، لكن اليوم أيضا خضنا مباراة قوية، بالفعل لعبنا 3 مباريات أقوى من بعض في وقت قليل وأبارك للجميع".

واختتم الشناوي: "أشكر المملكة العربية السعودية على الاستقبال والحضور الجماهيري والأجواء الرائعة".

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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