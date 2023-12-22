بطلها الحارس.. تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد نادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض.

وعلم موقع الخليج 365، أن هناك اتفاقية تتم حاليا بين ناديي الزمالك وبيراميدز، لرحيل محمد صبحي حارس مرمى الأبيض، مقابل ضم محمود صابر.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك تحدث مع محمود صابر لاعب فريق بيراميدز المعار لنادي زد، من أجل استطلاع رأيه، ورحب الأخير على الفور.

وأضاف المصدر، أن نادي بيراميدز اقترب بشدة من التعاقد مع محمد صبحي، في ظل عرضه للبيع من قبل نادي الزمالك، على أن يتم قطع إعارة محمود صابر من نادي زد وبيعه لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.