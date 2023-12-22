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تفوق للنادي الأهلي على أندية آسيا في كأس العالم للأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تفوق النادي الأهلي على أندية آسيا في آخر ثلاث مواجهات في كأس العالم للأندية.
وحقق الأهلي الفوز على أوراوا ريدز الياباني، مساء اليوم، بنتيجة 4-2 ليحصد الميدالية البرونزية.
وفاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي في المباراة السابقة بنتيجة 3-1، وأقيمت المباراة ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وانتصر الأهلي على الهلال السعودي برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة السابقة من المونديال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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