تفوق للنادي الأهلي على أندية آسيا في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفوق النادي الأهلي على أندية آسيا في آخر ثلاث مواجهات في كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي الفوز على أوراوا ريدز الياباني، مساء اليوم، بنتيجة 4-2 ليحصد الميدالية البرونزية.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي في المباراة السابقة بنتيجة 3-1، وأقيمت المباراة ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وانتصر الأهلي على الهلال السعودي برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة السابقة من المونديال.

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