"جئنا ‏إلى السعودية من أجل الفوز بها".. إمام عاشور يتحدث عن فوز الأهلي بالبرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.

وقال عاشور على قناة SSC Sports: "أشكر جماهير الأهلي العظيمة واللاعبين والجهاز الفني، الجميع اجتهد حتى آخر دقيقة".

وأضاف: "كل اللاعبين كانوا رجالًا وظهروا بصورة طيبة، ولم يقصر أحد، والتوفيق كان حليفًا لنا، ونجحنا في الفوز بميدالية جئنا ‏إلى السعودية من أجل الفوز بها".

واختتم إمام عاشور: "أردنا إسعاد الجمهور ونجحنا في تحقيق ميدالية رغم أن هدفنا كان لعب المباراة النهائية، لدينا بطولة مهمة خلال الأسبوع المقبل سنعمل على تحقيقها".

وحصل إمام عاشور على جائزة رجل المباراة، عقب تحقيق الأهلي الفوز على أوراوا ريدز الياباني، بنتيجة 4-2.

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