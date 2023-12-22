"مكنش ينفع نروح من غير ميدالية".. ياسر إبراهيم عن فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي عن الفوز على أوراوا ريدز الياباني وحصد برونزية كأس العالم للأندية 2023.

وقال ياسر إبراهيم عبر قناة SSC SPORTS: "تعاهدنا قبل المباراة على تحقيق الميدالية، بدأنا اللقاء بشكل جيد وسجلنا هدفين لكن حدث بعض التراخي والتراجع واستطاع الفريق الياباني تعديل النتيجة".

وأضاف: "ولكن العودة سمات الفرق الكبرى وهذا ما نجحنا في تحقيقه، مكنش ينفع نروح من غير ميدالية".

واختتم ياسر إبراهيم: "واجهنا سوء توفيق في مواجهة فلومينينسي وكان هدفنا اللعب في النهائي، الأهلي لا يقف على أي لاعب سواء مهاجم أو أي مركز آخر".

وسجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي في المباراة ضد أوراوا ريدز الياباني، وانتهت المباراة لصالح الأهلي بنتيجة 4-2.

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