للتاريخ.. ألفاريز يسجل أسرع هدف في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

سجل مهاجم مانشستر سيتي، خوليان ألفاريز الهدف الأول في نهائي كأس العالم للأندية 2023، ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة .

وجاء الهدف في مرمى فلومينينسي البرازيلي بعد 42 ثانية من انطلاق النهائي.

وكان أسرع هدف في كأس العالم للأندية من نصيب دانتي مدافع نادي بايرن ميونيخ، في نهائي 2013 ضد الرجاء البيضاوي المغربي.

ويتقدم مانشستر سيتي على فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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